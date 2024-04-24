Советник главы ДНР Гагин усомнился в способности ATACMS оказать влияние на ход СВО

Российская система ПВО ранее уже сбивала ракеты ATACMS и обстановку на фронте они вряд ли изменят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на речь советника главы ДНР Яна Гагина.

24 апреля информагентство получило подтверждение в Пентагоне того, что Киеву были переданы ракеты ATACMS для пользования «в пределах суверенной украинской территории. Собеседник РИА Новости рассказал, что данные ракеты попали в пакет помощи, который уже в апреле оказался на Украине.

Некоторые СМИ сообщали, что Киев использовал ATACMS для ударов по глубокому тылу России. В интервью Гагин заявил, что силами ПВО уже поражались ракеты подобного класса, а также другие, состоящие на вооружении у НАТО. В частности, им была упомянута Storm Shadow. По мнению советника, ATACMS вряд ли окажут серьезное влияние на ситуацию на фронте.

Во время интервью глава ДНР сообщил, что оказанная США помощь не поможет Киеву, так как сам он не в состоянии содержать армию. Что касается выделенных денег, то они, по мнению спикера, будут разворованы украинскими чиновниками разного уровня.

Ранее мы писали о том, где Украина могла применить ракеты ATACMS.