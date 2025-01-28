Посол РФ заявил, что в Сеуле серьезно отнеслись к предупреждению о поставках оружия Киеву
Посол Зиновьев: Сеул серьезно отнесся к предупреждениям о поставках оружия Киеву
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Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил в интервью изданию «Известия», что правительство Южной Кореи внимательно реагирует на российские предупреждения касательно военных поставок Украине.
Зиновьев отметил, что южнокорейские власти прекрасно осведомлены о позиции России по этому вопросу и воспринимают угрозы с серьезностью, особенно те, что были выражены на высоком уровне.
Он также указал на то, что значительное количество жителей Южной Кореи выступает против предоставления таких поставок Украине.
Кроме того, посол добавил, что в правительственных кругах Южной Кореи преобладает озабоченность по поводу внутренних дел страны и установления отношений с администрацией Дональда Трампа.
Ранее в Британии озвучили четыре сценария завершения конфликта на Украине.