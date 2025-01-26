Раскрыты четыре сценария завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев. Об этом сообщает британское издание The Times.

Первый сценарий – это поражение Украины. Такой вариант возможен, если США перестанут финансировать ВСУ. Но, отмечают авторы издания, Трампа такой исход не устроил бы.

Второй сценарий — это «плохой мир», при котором из-за отсутствия помощи от Вашингтона Киев согласится подписать мирное соглашение, что приведет к разделению государства.

Третий сценарий предполагает режим прекращения огня, как часть переходной фазы перед окончательным урегулированием. Если события будут развиваться таким образом, то это приведет к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями. Но это означает лишь заморозку конфликта.

Последний вариант завершения конфликта – это урегулирование, при котором Киев окажется «в позиции силы» с подачи США.

Отмечается, что Трамп может усилить позиции Украины, если введет санкции против России и будет поддерживать ВСУ оружием и деньгами, в случае, если Москва не согласится на мирные переговоры.

Но даже при таком варианте маловероятно, что Украина вернется к границам 1991 года, заключило The Times.

Ранее сообщалось о том, что Трампа обвинили в стремлении сократить контингент ВС США в Европе.