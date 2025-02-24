Постановление Верховной Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось при голосовании

Депутаты Верховной Рады не поддержали инициативу о том, что полномочия Владимира Зеленского должны быть продлены до вступления в должность нового президента Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По утверждению депутата, в Раде проходило голосование за постановление, согласно которому полномочия Зеленского как главы Украины должны были быть продлены до момента вступления в должность нового президента. При этом делалась ссылка на необходимость непрерывности верховной власти в условиях военного положения. Постановление, по утверждению Железняка, не набрало нужное число голосов. За него проголосовало только 218 человек, при минимуме в 226 для его одобрения.

Есть информация, что при голосовании в Раде присутствовали представители ряда европейских государств, а также еврокомиссары.

Ранее сообщалось о заявлении Зеленского. Он сообщил, что в том случае, если Украину не примут в НАТО, то Киев создаст собственный военный альянс, необходимый ему для обороны.