Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина планирует создать собственный альянс с другими государствами, если страну не примут в НАТО. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Зеленский подчеркнул, что для реализации проекта подобного масштаба Украине придется обеспечить финансирование оборонного производства, контингента – все то, что, по мнению главы страны, обеспечит мир. Но при этом глава киевского режима уточнил, что своими силами задачи подобного масштаба Украине решить не удастся.

Напомним, ранее стало известно о том, что Евросоюз готов поддержать Владимира Зеленского в случае отказа от проведения выборов.