Президент Украины Владимир Зеленский еще не осознал, что, отвергая предложенные мирные инициативы, он играет с огнем и может понести еще большие потери, заявил в эфире YouTubе-канала Deep Dive бывший американский военный Дэниел Дэвис.

Он отметил, что главе киевского режима придется пойти на территориальные уступки.

Европейские страны, отметил эксперт, не заинтересованы в мирных переговорах и всячески подталкивают Украину к продолжению военных действий.

Напомним, новый раунд переговоров США и Украины состоялся в Эр-Рияде 25 марта. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с РФ прекращении атак по инфраструктуре, озвучил условия прекращения огня, сказав, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым запрещено наносить удары.

Ранее депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский лишь имитирует стремление к миру.