Правительство США обязали выплатить часть денег по замороженным контрактам

Администрация Трампа должна выплатить часть средств иностранным подрядчикам по замороженным контрактам. Такое решение было принято судом в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Reuters.

После того как Трамп приостановил деятельность Агентства США по международному развитию, последовала серия судебных разбирательств. Сначала Верховный суд Америки постановил, что правительству необходимо выплатить почти $2 млрд тем иностранным партнерам, перед которыми имеются обязательства. Теперь же окружной судья вынес вердикт, что часть этих выплат необходимо сделать до 18:00 понедельника. Журналисты не привели никаких подробностей, кому именно из подрядчиков следует выдать деньги и какие суммы предстоит оплатить.

Ранее появилось сообщение от Пентагона. Министр обороны США Хегсет заявил, что Америка продолжит обеспечивать Украину оружием, если та продемонстрирует готовность к заключению мира. Администрация Дональда Трампа внимательно следит за заявлениями из Киева и пока «воодушевлена увиденными знаками», добавил он.