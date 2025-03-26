Уолтц взял на себя ответственность за включение журналиста в секретный чат

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц признал свою ответственность за включение главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат на платформе Signal. Признание Уолтц сделал в интервью телеканалу Fox News.

Помощник американского лидера отметил, что это решение не связано с отдельными действиями его сотрудника, а отражает его личную ответственность за создание группы и координацию действий в рамках администрации.

«Я полностью беру на себя ответственность. Я создал эту группу, и моя работа — обеспечивать согласованность всех действий», — сказал Уолтц.

Инцидент стал предметом обсуждения после публикации статьи, в которой Голдберг утверждал, что его добавили в закрытый чат по ошибке. В ходе общения участники обсуждали там операции США в Йемене.

Администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство в связи со сложившейся ситуацией, полагая, что этот инцидент является попыткой демократов отвлечь внимание общественности от достижений президента.

Сам Трамп, комментируя инцидент, заявил, что в чате, куда попал журналист, никакая секретная информация не обсуждалась. По мнению Трампа, Голдберга мог добавить человек, который ранее работал с Уолтцем.

Ранее издание Politico сообщило, что будущее Майка Уолтца начали обсуждать в Белом доме после скандала с чатом и журналистом.