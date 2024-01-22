«Предательство Родины»: психолог раскрыл, что не так с последним словом Дарьи Треповой*

В последнем слове Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, нет опровержения злого умысла. Об этом заявил психолог, общественный деятель и активный участник стримов «Народного фронта» Сергей Костеренко.

Сегодня во Втором Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание по этому делу. Как передает корреспондент ТАСС, оглашение приговора состоится 25 января, а пока подсудимой дали возможность выступить с последним словом.

Трепова* заявила, что ее совесть перед Богом чиста, а раскаиваться якобы нет смысла, так как никто не поверит в ее искренность. В то же время она подчеркнула, что ей очень больно из-за того, что ее доверчивость и наивность привела к таким страшным последствиям.

«До этих событий Владлена Татарского я не знала, он мне показался добродушным человеком. Я думала, в статуэтке микрофон», — заявила Трепова*, попросив суд отправить дело на доследование и учесть смягчающие обстоятельства.

Проанализировав речь обвиняемой, Костеренко отметил, что злой умысел все равно прослеживается.

«Даже если поверить Дарье, выходит, что она дала согласие участвовать в операции по скрытному слежению за человеком через сокрытый якобы микрофон. Это уже противоправные действия, направленные против известного журналиста», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Значит, отметил собеседник, ее мотивом было противодействие официальной линии государства.

«Приносить вред своей стране, особенно в период боевых действий, недопустимо. Это крайне сложно назвать патриотизмом. Это нелюбовь или даже предательство Родины», — подчеркнул психолог.

Напомним, в апреле 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова* передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой в ходе его встречи с поклонниками. Прокурор просит для нее 28 лет колонии общего режима.

Ранее Трепова* рассказала, кто и как завербовал ее на Украине.

* — внесена в список террористов и экстремистов