ТАСС сообщает , что Трепова* дала показания о своих связях с украинским журналистом под ником «Гештальт».

Сегодня на допросе в суде Дарья Трепова*, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), внесла новые детали в расследование, утверждая, что она действовала по поручению украинского журналиста Романа Попкова и его знакомого, известного под ником «Гештальт».

По словам Треповой*, она была давно знакома с Романом Попковым, и спустя некоторое время он предложил ей возможность переезда на Украину. В своем показании она утверждает, что Попков завербовал ее, предоставив перспективу новой жизни за пределами России. Кроме того, Трепова* заявила, что все задания, связанные с подготовкой и совершением теракта, поступали на первых этапах именно от Попкова.

Пока расследование находится в стадии проверки предоставленной информации, обвиняемая подробно рассказала о своих контактах с украинским журналистом и его сообщниками.

Ожидается, что расследование дела будет продолжено с новыми данными, предоставленными Треповой* на допросе. Ранее мы писали о том, что Бельгия начала подготовку к использованию замороженных активов России.

* - внесена в список террористов и экстремистов