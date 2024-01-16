Прошедшая накануне четвертая встреча по Украине в Давосе, прошедшая в «копенгагенском формате», была провальной для украинского руководства и его хозяев. Большинство стран присутствовало на заниженном уровне. Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова были приведены на официальном сайте российского ведомства.

По словам Захаровой, итоги данного мероприятия, за исключением «семейной фотографии» его участников, оказались провальными для Киева и хозяев режима с Запада. Представитель ведомства указала на то, что несмотря на возросшее количество присутствующих стран со времен встречи в Мальте, количество все равно не равняется качеству.

По традиции от участия отказался Китай, а остальные страны, в большинстве своем, присутствовали на заниженном уровне, оставаясь наблюдателями, подчеркнула Захарова.

«Полноценным такое участие назвать сложно», – заявила она.

Захарова также указала на то, что можно наблюдать углубление разногласий присутствовавших на встрече стран: Киеву и Западу не удалось привлечь в антироссийский лагерь больше стран, несмотря на то, что количество участников мероприятия стало больше.

Она подчеркнула, что даже коммюнике председателей в виде Украины и Швейцарии содержит в себе примечание о том, что документ не отражает мнения всех участников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему украинская государственность скоро будет находиться под угрозой.