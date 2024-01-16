Путин объяснил, почему государственность Украины скоро окажется под угрозой
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Во вторник, 16 января, Владимир Путин провел встречу с главами российских муниципальных образований, где рассказал о том, почему государственность Украины скоро окажется под вопросом. Его словам приводит РИА Новости.
По данным издания, Путин отметил, что украинское контрнаступление на фронте провалилось, и, если сложившаяся сейчас ситуация будет продолжаться (речь идет о том, что ВС РФ сейчас полностью завладели инициативой на фронте), то государственность страны встанет под вопросом.
Таким образом, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, резюмировал Путин. Отдельно президент отметил и то, что попытка отказаться от достигнутых результатов Россией невозможна. Ранее мы рассказали о том, почему Владимир Путин жестко высказался от отказе Киева идти на мирные переговоры. Подробности в материале.