Путин объяснил, почему государственность Украины скоро окажется под угрозой

Во вторник, 16 января, Владимир Путин провел встречу с главами российских муниципальных образований, где рассказал о том, почему государственность Украины скоро окажется под вопросом. Его словам приводит РИА Новости .

По данным издания, Путин отметил, что украинское контрнаступление на фронте провалилось, и, если сложившаяся сейчас ситуация будет продолжаться (речь идет о том, что ВС РФ сейчас полностью завладели инициативой на фронте), то государственность страны встанет под вопросом.

Таким образом, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, резюмировал Путин. Отдельно президент отметил и то, что попытка отказаться от достигнутых результатов Россией невозможна. Ранее мы рассказали о том, почему Владимир Путин жестко высказался от отказе Киева идти на мирные переговоры. Подробности в материале.