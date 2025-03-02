Премьер Британии Стармер намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье, 2 марта, выступит перед главами стран Европейского Союза (ЕС) с призывом увеличить расходы на их военные нужды, сообщило агентство Bloomberg.

Встреча пройдет в Лондоне. Она будет посвящена обсуждению ситуации на Украине. Ожидается, что во встрече примут участие лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Участниками мероприятия также станут Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Турцию на встрече представит министр иностранных дел Хакан Фидан.

По информации издания, на повестке дня встречи будет стоять обсуждение военной поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию.

Стармер намерен обратить внимание европейских лидеров на необходимость более серьезного подхода к расходам на оборону. По его мнению, «поверхностных высказываний» в поддержку Украины недостаточно для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности, особенно после его недавнего конфликта с Зеленским в Белом доме.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о желании Европы на год затянуть украинский конфликт.