Рубио заявил о желании Европы на год затянуть украинский конфликт

Европейские политики стремятся затянуть украинский конфликт ка минимум на год, чтобы максимально ослабить Россию. Такое заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в своем интервью CNN.

Глава Госдепа пообщался с журналистами по итогам провала переговоров между Трампом и Зеленским. Он сообщил, что во время своих бесед с европейскими лидерами пытался понять план Евросоюза, касающийся Украины. Правду раскрыл один из европейских министров.

«Сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — указал Рубио.

Он подчеркнул, что США считают такой план нереалистичным. За это время погибнет большое количество людей и произойдут массовые разрушения, поэтому подобный сценарий является неприемлемым.

Ранее Рубио возмутился хамским поведением во время переговоров в Белом доме. Он заявил, что украинскому лидеру стоит извиниться, иначе его жду серьезные неприятности. По мнению госсекретаря, отношения между США и Украиной могут быть непоправимо испорчены, если Зеленский сохранит свое положение, оставшись у власти.