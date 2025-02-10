Премьер-министр Японии Исиба подарил Трампу золотой шлем самурая кабуто

Во время своего визита в США премьер-министр Японии Сигэру Исиба подарил президенту Дональду Трампу золотой шлем самурая кабуто и вазу для цветов, выполненную в традиционной технике Кутани. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«Президент Трамп очень дорожит своей семьей, и этот подарок был преподнесен вместе с пожеланиями здоровья и роста его семье и внукам», — сказал Хаяси.

Согласно информации японских СМИ, шлем был изготовлен в префектуре Тоттори, родном крае премьер-министра. Цвет изделия был выбран с учетом предпочтений Трампа, что также повлияло на предыдущие подарки, такие как золотая клюшка для гольфа от экс-премьера Синдзо Абэ.

Компания «Букет кукол», производящая кукол и декоративные шлемы, получила заказ от японского МИД в ноябре, чтобы к первой встрече Исибы с Трампом шлем был готов. Он выполнен с акцентом на золотой цвет и имеет размеры 57 на 48 см при высоте 81 см. Аналогичный шлем стоит около 168 тыс. йен.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы».