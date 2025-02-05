Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер на память об операции против арабов

Биньямин Нетаньяху, израильский премьер, во время своего визита в США подарил Дональду Трампу золотой пейджер. Устройство должно напоминать президенту о той операции, которая была проведена против членов движения «Хезболла». Об этом сообщило издание Israel Hayom.

Почти полгода назад в Ливане раздалась серия взрывов. Это взлетали на воздух заминированные пейджеры, которые использовались членами группировки «Хезболла». Тогда погибло несколько десятков человек, еще несколько тысяч получили ранения. Нетаньяху уже признал, что за этими взрывами стояли израильские спецслужбы. И теперь, во время визита в Соединенные Штаты, он преподнес Трампу пейджер на память.

«Это была грандиозная операция», — так отреагировал на подарок глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что после встречи с Нетаньяху Трамп заявил, что сектор Газа будет взят под контроль Америкой. США проведут на этой территории грандиозную работу и разминируют все неразорвавшиеся боеприпасы. Все разрушенные здания будут снесены, на их месте будут построены новые.