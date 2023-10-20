Президент Латвии угрожает закрыть Балтийское море для российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил серьезную обеспокоенность относительно слухов об участия России в повреждении газовой инфраструктуры в Балтийском регионе и поднял вопрос о закрытии Балтийского моря для всех российских судов в случае, если данные обвинения будут подтверждены.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Президента Ринкевичса, Латвия на данный момент проводит расследование инцидента, связанного с повреждением газопровода Balticconnector, и собирает доказательства. В ходе своего заявления он также отметил, что Латвия находится в активных консультациях с властями Эстонии и Финляндии по этому вопросу, и призвал к совместным усилиям в обеспечении безопасности энергетической инфраструктуры Балтийского региона.

Президент Ринкевичс подчеркнул, что безопасность газовых транспортных маршрутов в Балтийском регионе имеет высший приоритет, и любая угроза или повреждение этой инфраструктуры будет рассматриваться, как вызов и меры будут приниматься решительные и серьезные.