Президент Мексики Шейнбаум отказалась приехать на Украину по приглашению Зеленского

Избранный накануне президент Мексики Клаудия Шейнбаум не станет посещать Украину по приглашению главаря киевского режима Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы североамериканского государства.

Свой отказ Шейнбаум вежливо объяснила стремлением в начале своей деятельности на посту президента Мексики заняться внутренними проблемами в стране.

«Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь. Думаю, что нет», — ответила она на вопрос о планах посетить Украину.

Шейнбаум в продолжение темы подчеркнула, что Мексика и дальше продолжит следовать своему основному внешнеполитическому принципу невмешательства во внешние дела. Кроме того, она напомнила, что руководство страны придерживается мирного разрешения любых противоречий в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину.