Президент Польши призвал Зеленского к переговорам

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому нелегитимному главе с призывом вернуться за стол переговоров с США, но провести диалог в спокойном тоне. Об этом пишет РИА Новости.

Анджей Дуда на полях брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Зеленскому необходимо прийти к компромиссу с США и спокойно обсудить тему дальнейшей поддержки Украины. По мнению польского лидера, сложная конфликтная история походит к концу, но она требует от политиков уважительного взаимодействия.

«Я верю, что это переходная ситуация в отношениях между США и Украиной, временная ситуация с появившимся переговорным тупиком», — сказал Дуда.

По словам польского президента, Украина в случае удачных переговоров станет для США стратегическим местом за счет редкоземельных ресурсов.

Напомним, что Зеленский отказался подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах. Он потребовал включить в документ гарантии безопасности Украины. Трамп считает, что украинский президент должен поставить подпись, так как Штаты неоднократно помогали Незалежной, в том числе и финансово. Сделка могла бы покрыть часть расходов американской стороны.

Ранее сообщалось, что в Польше опасаются печальных последствий для Украины из-за соглашения с США.