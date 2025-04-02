Президент Сербии рассказал о тайных переговорах мировых лидеров с Путиным

Два мировых лидера вели тайные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу, вышедшем на его YouTube-канале, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Несмотря на отсутствие конкретики, Вучич отметил, что эти переговоры проходят в условиях неопределенности и высокой политической напряженности.

Сербский лидер отказался подтвердить информацию о том, что речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане или премьер-министре Словакии Роберте Фицо, которые ранее были упомянуты в контексте возможных контактов с Москвой.

«Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным», — сказал Вучич.

Он также сообщил, что его встреча с Путиным, намеченная на 9 мая, станет первой за последние три с половиной года.

Лидеры Венгрии и Словакии неоднократно высказывались против санкций в отношении РФ, которые страны Европейского союза (ЕС) начали вводить после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Венгерский премьер Орбан неоднократно выступал против выделения помощи Киеву. Фицо также активно придерживается позиции по немедленному прекращению огня на Украине и не поддерживает финансирование украинской армии.

Ранее сообщалось, что Сербия отозвала свой голос по антироссийской резолюции в ООН.