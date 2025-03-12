«Мы исправили ошибку»: Сербия отозвала поддержку антироссийской резолюции в ООН

Белград официально изменил свою позицию по антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью изданию НИН.

По словам главы сербского внешнеполитического ведомства, миссия Сербии при ООН внесла соответствующие изменения в Секретариате организации. Теперь вместо голосования за резолюцию, осуждающую действия России и поддерживающую территориальную целостность Украины, в документах зафиксирована позиция «воздержалась».

Этому шагу предшествовало заявление президента Сербии Александра Вучича, который публично признал голосование сербской делегации за антироссийский документ ошибкой и принес извинения гражданам своей страны.

Решение Белграда изменить свою позицию демонстрирует сложное геополитическое положение Сербии, которая стремится балансировать между европейским курсом и традиционно тесными отношениями с Россией.

Эксперты отмечают, что подобный дипломатический маневр может свидетельствовать о нежелании сербского руководства обострять отношения с Москвой на фоне продолжающегося украинского конфликта.

Ранее власти Армении заявили о желании сотрудничать с Россией, Грузией и Ираном.