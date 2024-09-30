Президент Ван дер Беллен объявил о скорой отставке правительства Австрии

Правительство Австрии на фоне проигрыша на выборах правящей партии АНП будет отправлено в отставку, заявил в своем видеообращении на YouTube-канале президент страны Александр Ван дер Беллен.

По его словам, это произойдет на наступающей неделе, с 30 сентября по 6 октября. Ван дер Беллен обратился с просьбой к действующим членам правительства продолжить работу до назначения нового кабинета министров.

«На предстоящей неделе действующее федеральное правительство подаст прошение об отставке», — сказал глава альпийской республики.

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента прошли в минувшее воскресенье, 29 сентября. В ходе народного голосования избирались 183 депутата. По итогам подсчета голосов первенствовала выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы, заручившаяся поддержкой 29,1% избирателей. Партия АНП действующего канцлера Австрии Карла Нехаммера, который уже признал поражение, занимает второе место (26,2%). Замкнули тройку лидеров социал-демократы, набравшие 20,4% голосов.