«Президент всех успокоил»: главные заявления Путина на прямой линии
Российские политологи оценили ответы президента Путина на прямой линии
Фото: [Сергей Гунеев/©РИА Новости]
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным завершилась — она продлилась 4 часа и 4 минуты, а всего российский лидер успел ответить на 67 вопросов.
Политолог Георгий Федоров подвел итог выступления главы государства, отметив, что оно же стало первым шагом Путина к выборам 2024 года.
«Это было стабильное выступление, все серьезные вопросы были затронуты: по поводу Украины, фронта, социальных моментов, индивидуальных обращений граждан», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также мнение о Прямой линии высказал политолог Сергей Разгуляев, выделив самые важные, по его мнению, заявления Владимира Владимировича.
«Одна из самых волнующих население тем — вторая волна мобилизации. Министерство обороны не раз говорило, что ее не будет, однако население все равно не отпускала тревога. Сегодня президент всех успокоил, сказав, что поставленные задачи выполняются силами добровольцев и мобилизованных с осени 2022 года. Не менее важными были слова о мигрантах, и Путин абсолютно прав. Каждый приезжающий в Россию обязательно должен уважать законы и традиции нашей страны», — подчеркнул эксперт.
Незнание законов и ответственности за их несоблюдение, продолжил он, ведет к хаосу, росту криминала, а незнание традиций ведет к наплевательскому отношению к культуре нашей страны. Это проблема одна из самых важных и ее необходимо решать.
«И по поводу демографии, опять же, глава государства прав. Не надо устраивать тоталитаризм и тиранию. Безусловно, права женщин должны соблюдаться. Повышая же благосостояние граждан, их уровень жизни и зарплаты, государство действительно добьется того, что люди захотят иметь хоть 10 детей. Нежелание рожать исходит от неуверенности в завтрашнем дне», — считает Разгуляев.
Также Владимир Владимирович затронул тему промышленности России, добавил политолог.
«И правда, не стоит искать поставщиков оборудования, запчастей и компонентов для авто — надо налаживать свое производство. Сегодня поставщики есть, завтра их нет. Мир нестабилен. Россия слишком долго зависела от иностранцев, и с этим надо заканчивать», — подытожил собеседник.
Ранее военный эксперт поддержал мнение Путина о мобилизации.