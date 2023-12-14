«Президент всех успокоил»: главные заявления Путина на прямой линии

«Одна из самых волнующих население тем — вторая волна мобилизации. Министерство обороны не раз говорило, что ее не будет, однако население все равно не отпускала тревога. Сегодня президент всех успокоил, сказав, что поставленные задачи выполняются силами добровольцев и мобилизованных с осени 2022 года. Не менее важными были слова о мигрантах, и Путин абсолютно прав. Каждый приезжающий в Россию обязательно должен уважать законы и традиции нашей страны», — подчеркнул эксперт.