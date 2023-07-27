«Принуждает США сдать позиции»: выяснилось, что дает России дружба с Африкой

Построение крепких дружеских отношений с Африкой дает России возможность закрепиться на международной политической арене. Об этом рассказал профессор, бывший дипломат и политолог-международник Андрей Мишин.

Эксперт отметил, что такая стратегия в конечном итоге ведет к процветанию нашей страны.

«Если говорить об итогах саммита «Россия-Африка» и триумфальном возвращении России на Африканский континент, отмечу, что украинский кризис на европейском континенте — лишь один из горячих плацдармов большой игры ведущих геополитических акторов за формирование нового мироустройства», — подчеркнул Мишин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот Африканский континент, уточнил собеседник, как раз другой важнейший плацдарм, за политико-экономическое влияние на котором борются США и ее сателлиты, союзники против России и Китая.

«Это динамично развивающиеся рынки, в том числе для российской сельхозпродукции, огромные возможности для формирования новых экономических и транспортно-логистических решений», — рассказал политолог.

По его словам, сегодня товарооборот РФ с Африкой составляет 18 млрд долларов. Товарооборот КНР с африканскими странами составляет почти 260 млрд долларов, с США — чуть более 60 млрд долларов.

«Закрепившись в Африке, Россия принуждает США сдать свои позиции в Восточной Европе. Прежде всего, на Украине. А это важно для многих российских семей. Также Россия помогает африканским странам бороться против неоколониализма», — добавил Мишин.

Потому, подытожил эксперт, на фоне намерений США, Британии и ЕС максимально затянуть конфликт на Украине возвращение России на Африканский континент может привести к формированию нового мирового порядка и будущего процветания нашей страны.

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