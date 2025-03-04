Приостановка поставки вооружений США на Украину коснулась и грузов в Европе

Указание Белого дома о приостановке поставки вооружений на Украину коснулось и той техники и боеприпасов, которые уже находятся на европейской территории. Об этом заявила газета New York Post.

Дональд Трамп отдал приказ министру обороны США Питу Хегсету приостановить все поставки оружия на Украину. Это распоряжение относится и к тем грузам, которые находятся в данный момент в пути, а также к той технике, которая уже прибыла в Европу. Оно также касается той помощи, которая поступила в транзитные зоны, находящиеся в Польше.

Ранее Трамп ответил на упреки журналистов в симпатиях к России. Президент США заявил, что пока принес РФ только горе. Он вводил санкции в отношении российской стороны и поставлял противотанковые установки Javelin для ВСУ. По мнению главы Белого дома, его действия спасают Украину.