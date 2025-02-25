Профайлер Анищенко назвал причины унижения Трампом Макрона

Больше интереса, чем результаты встречи американского и французского лидеров, в прессе и соцсетях вызвали их прикосновения во время беседы, прежде всего руки на коленях друг друга. Профайлер Илья Анищенко пояснил, о чем свидетельствуют данные жесты. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в первом случае дотрагивание Макроном до колена Трампа означало хвальбу шутки. Макрон пытается здесь выглядеть лучше и выше, чем он есть. Тем не менее ответное движение Трампа, схватившего Макрона за коленку, сквозит покровительством, в момент, когда первый что-то говорил, жестикулировал, американский лидер его прервал. Таким образом, Трамп продемонстрировал свое главенство.

Эксперт подчеркнул, что Макрон после этого ушел в нересурсное состояние, то есть улыбка стала поджатой, смех — неестественным, пальцы скрещены. Следовательно, Трамп его просто подавил.

Ранее также эксперт Кобелюк пояснил причины отказа Трампа встречать Макрона.