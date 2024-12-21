Процесс передачи власти Трампу может затянуться из-за проблем с финансированием
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В США возникли проблемы с финансирование Правительства, что может осложнить процесс передачи власти от администрации Джо Байдена команде избранного президента Дональда Трампа.
Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
По ее словам, вопрос временной приостановки правительства из-за недостатка финансирования не рассматривается.
У чиновников, отметила она, еще есть время до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы), чтобы решить вопрос о временном бюджете, в противном случае финансирование может быть приостановлено частично.
Ранее сообщалось о том, что американские ведомства предупредили о приостановке работы Белого дома.