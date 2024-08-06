Демократы официально выдвинули Харрис в качестве кандидата в президенты США

В свою очередь CNN приводит сведения о том, что Харрис хочет видеть вице-президентом страны губернатора Миннесоты Тима Уолца. Официально эта информация пока не публиковалась. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Изначально за пост главы государства должны были бороться Дональд Трамп и Джо Байден, однако последний 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки.

Ранее сообщалось о том, что все больше избирателей хотят видеть в качестве президента США Харрис. Согласно недавно проведенному опросу, отрыв соперницы Трампа достиг рекордных 4%. При этом за ее кандидатуру высказываются разные поколения американцев, в том числе и молодежь.