Публичная критика Трампа в адрес Зеленского: политолог раскрыл, можно ли ей верить

Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским продолжает оставаться в центре внимания: обе стороны публично выражают недовольство друг другом и демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации. На этом фоне все чаще звучат предположения, что по итогам противостояния Трамп может добиться ухода Зеленского с политической сцены. Свою оценку этим перспективам Общественной Службе Новостей представил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.

По его мнению, если бы Трампу действительно удалось убрать Зеленского, это был бы идеальный вариант, который в целом устроил бы и Вашингтон, и Россию, и Украину. За океаном тоже понимают, что пора списывать этот противоречивый актив, ставший пассивом, но как это сделать — там не знают.

Однако эксперт призывает не спешить с выводами. Пока он не видит, чтобы конфликт вышел на уровень необратимого. Зеленский и Трамп поссорились — и что? Межевич напоминает: два года назад уже была ссора в Овальном кабинете, но по итогу ничего серьезного не произошло. Поэтому в отношении нынешнего конфликта очень не хотелось бы выдавать желаемое за действительное. Ситуация может остаться на уровне громких заявлений, за которыми не последует реальных действий. Вместе с тем эксперт отмечает, что Зеленский — очень неплохой актер. Если для решения ситуации ему понадобится подыграть или польстить Трампу, он это сделает, причем с искренней улыбкой. Это означает, что украинский лидер способен гибко менять тактику ради сохранения поддержки, и предсказать его поведение в долгой игре непросто.

Последствия возможного ухода Зеленского оцениваются экспертом как позитивные для всех сторон. Вашингтон избавился бы от проблемного актива, который превратился в обузу; Россия получила бы более предсказуемого партнера на переговорах; Украина — шанс на обновление власти. Однако, поскольку механизм смены лидера неясен, а сам конфликт пока не приобрел необратимого характера, эти последствия остаются скорее теоретическими. Более реальный сценарий — продолжение публичной перепалки, которая не приводит к кардинальным изменениям, но создает нервозность и отвлекает от содержательных вопросов. Если же Трамп действительно решит действовать, последствия могут быть серьезными, но для этого ему потребуется перейти от слов к делу, а Зеленскому — либо подыграть, либо оказать сопротивление.

Итог размышлений Межевича таков: идея ухода Зеленского привлекательна для многих, но реализовать ее не так просто. Пока конфликт не вышел на необратимый уровень, а история уже знает примеры, когда громкие ссоры заканчивались ничем. Зеленский остается гибким актером, способным подстроиться под обстоятельства и даже польстить оппоненту, если это выгодно. Поэтому вместо того чтобы выдавать желаемое за действительное, стоит трезво оценивать ситуацию: возможны разные сценарии, но ни один из них не предрешен. В конечном счете все зависит от того, насколько Трамп готов к реальным шагам, а Зеленский — к компромиссам.

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