Публичная ссора Трампа и Зеленского: в Госдуме рассказали, кому она выгодна

В последнее время Дональд Трамп не раз публично критиковал Владимира Зеленского, однако эти выпады пока не привели к реальным изменениям в политике Вашингтона и не повлияли на ход конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, американская сторона по-прежнему оказывает Киеву поддержку, а критика остается лишь риторикой. Журавлев подчеркнул: Трамп много чего говорит, но слова ничем не заканчиваются. Так произошло и на этот раз — появилась критика в адрес Зеленского, но отношение США к Украине никоим образом не поменялось.

Депутат отметил, что Вашингтон мог бы остановить конфликт мгновенно, просто перестав чем-либо помогать Киеву. Сам Зеленский признает, что Украина пала бы в ту же секунду. Вместо этого звучат пустые обвинения и публичная ссора, за которой не стоит ровным счетом ничего. Вместе с тем Журавлев признал, что такая риторика главы Белого дома выгодна России, и рано или поздно Трамп может перейти от слов к делу. Однако пока этого не произошло, и позиция США остается прежней.

По его мнению, последствия такого положения дел очевидны. С одной стороны, продолжение американской поддержки означает, что конфликт будет затягиваться, а Украина сохранит возможность сопротивляться. С другой стороны, критика Трампа, даже если она не подкреплена действиями, создает определенный фон и может сигнализировать о возможных изменениях в будущем. Если Трамп действительно решит прекратить помощь, ситуация изменится кардинально, но пока этого не случилось, и рассчитывать на скорый поворот не приходится. Для России такая риторика выгодна, но полагаться только на слова было бы ошибкой.

Парламентарий резюмировал, что критика Трампа в адрес Зеленского остается словами, которые не привели к реальным сдвигам. США продолжают поддерживать Киев, и конфликт продолжается. Журавлев допускает, что Трамп может перейти от риторики к делу, но пока этого не произошло. В такой ситуации важно трезво оценивать обстановку и не обольщаться публичными заявлениями, какими бы резкими они ни казались.

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