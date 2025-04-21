В Евросоюзе стало выделяться новое крыло политиков, которые поддерживают политику Трампа и противостоят леволиберальным силам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Пушков, член Совета Федерации.

По его утверждению, некоторые политики быстро сориентировались в политике Трампа и выгоде, которую можно от нее получить. Они стали противостоять либеральным партиям и ратовать за чисто национальные интересы. Примером таких деятелей стала Жоржия Мелони, итальянский премьер-министр. Она быстро наладила теплые отношения с Белым домом.

«В Европе оформляется протрамповское крыло, которому не по пути с либералами. Трамп в упор не видит Еврокомиссию и ее руководство. Дело с Трампом надо иметь на национальном уровне. Но для ЕС как союза это плохая новость», — указал Пушков.

В то время как Еврокомиссия ведет противостояние с Трампом, политики нового толка пытаются предлагать ему проводить общую политику. Все это грозит самому Евросоюзу возможным расколом.

Ранее Пушков объяснил, почему власти Украины не смогли отказаться от пасхального перемирия. По его словам, это стало бы едва ли не официальным признанием того, что Киев не желает мира. В действительности это так, однако признавать это открыто было бы для главаря киевского режима после ссоры с Трампом слишком опасно.