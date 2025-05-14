Путин и да Силва договорились о развитии сотрудничества России и Бразилии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону перспективы партнерства между странами.

Политические лидеры подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что импульсом к развитию партнерства стали переговоры, состоявшиеся в Москве в День Победы.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии намерен вернуться в Москву, чтобы обсудить с Путиным переговоры в Стамбуле.