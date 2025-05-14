Президент Бразилии намерен вернуться в Москву, чтобы обсудить с Путиным переговоры в Стамбуле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен вновь посетить Москву, чтобы передать российскому лидеру Владимиру Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского, касающееся переговоров в Стамбуле. Об этом да Силва сообщил на пресс-конференции в Пекине, которая состоялась на фоне его визита в Китай.

Бразильский президент сообщил, что получил личную просьбу Зеленского через министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйру. Глава киевского режима попросил узнать о готовности России к официальному объявлению перемирия.

«Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с Путиным [об этом]», — сказал да Силва.

Он подчеркнул, что передал просьбу Киева Путину как только лично встретился с ним на ужине в Москве на прошлой неделе. Глава Бразилии отметил, что будет настаивать в разговоре с российским президентом на необходимости его личного присутствия на переговорах в Стамбуле.

Напомним, Лула да Силва стал участником парада Победы, который прошел в Москве 9 мая. Участниками торжественного события также были лидеры 27 государств.

Президент Бразилии накануне также заявил о готовности стать миротворцев в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от переговоров в Стамбуле.