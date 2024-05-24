Путин и Лукашенко обсудят ядерные учения в Минске

Президенты российского и белорусского государств Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют обсудить предстоящие в скором будущем учения по применению нестратегического ядерного вооружения. Соответствующее заявление сделал посол РБ в российской столице Дмитрий Крутой, его слова передает информагентство РИА Новости .

По словам белорусского дипломата, в ходе официального визита президента РФ в Белоруссию, лидеры стран собираются обсудить учения по применению ядерного оружия. Он подчеркнул, что политики обсудят тему учений в качестве ответной реакции на такие же инициативы со стороны Соединенных Штатов и западных государств.

Накануне поступала информация о том, что президент Путин прилетел в белорусскую столицу с официальным двухдневным визитом.