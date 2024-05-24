Президент Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Сообщается, что самолет лидера приземлился в аэропорту Минска, где его встретил президент РБ Александр Лукашенко. Как ранее сообщали в кремлевской пресс-службе, визит состоялся по приглашению белорусской стороны.

Как до этого сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры планируют пообщаться в день визита, а на следующий день запланированы официальные мероприятия. Представители лидера РБ, в свою очередь, сообщали, что переговоры состоятся во Дворце Независимости, как в узком, так и в расширенном составах.

Известно, что за эти 2 дня стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития комплекса взаимоотношений государств, а в центре внимания в ходе данного визита, традиционно встанут международная и региональная повестка, а также вопрос совместного реагирования на потенциальные вызовы и угрозы.

Ранее Путин выступил против затягивания украинского конфликта.