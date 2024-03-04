Путин может встретиться с главой МАГАТЭ Гросси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может принять руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Такую возможность представитель Кремля не исключил в разговоре с РИА Новости .

По словам Пескова, встреча российского лидера с Гросси может состояться в ближайшее время.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ посетит Россию во вторник, 5 марта. Отмечалось, что Гросси рассчитывает провести встречу с Путиным. Сам глава агентства сообщал, что хотел бы обсудить с российским лидером проблему военной активности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. ВСУ регулярно предпринимают попытки устраивать диверсии, обстреливая станцию снарядами и беспилотникам. АЭС находится под контролем концерна «Росэнергоатом».

Из-за участившихся обстрелов со стороны украинской армии все блоки ЗАЭС были остановлены. Как ранее отмечали в «Росэнергоатоме», обслуживание оборудования происходит в соответствии со всеми регламентами.

В июне 2023 года Гросси лично посетил Запорожскую АЭС. Этот визит несколько раз переносился из-за обострившейся агрессии со стороны ВСУ. Тогда главу МАГАТЭ интересовала обстановка на объекте после аварии на Каховской ГЭС.

2 марта МАГАТЭ сообщило о взрыве, произошедшем около Запорожской АЭС. По информации ведомства, о нем стало известно 28 февраля. Сама станция повреждена не была.