МАГАТЭ: взрыв произошел около Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали, что якобы слышали в минувшую среду, 28 февраля, взрыв рядом с Запорожской АЭС. сообщает РИА Новости.

Со слов экспертов МАГАТЭ, сначала последовал некий громкий хлопок. А затем беспорядочная стрельба или на самом объекте, или поблизости от ЗАЭС.

«Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по «защите станции» от беспилотников в этом районе», — отметили представители агентства.

В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что сама атомная электростанция не подверглась нападению, повреждений и жертв также не зафиксировано. В просьбе осмотреть объект экспертом якобы было отказано.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС.