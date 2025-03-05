Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Дронов назначен врио губернатора Новгородской области

Политика

Фото: [freepik.com]

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовых актов. Указ вступает в силу с момента его подписания главой государства.

На предыдущем этапе своей карьеры Дронов занимал должность первого заместителя губернатора Новгородской области и уже исполнял обязанности руководителя региона после отставки Андрея Никитина.

Напомним, 7 февраля Никитин подал в отставку с поста губернатора, вскоре после чего был назначен на должность заместителя министра транспорта. С этого момента Дронов стал фактически исполнять обязанности губернатора.

Перед назначением на новую должность Владимир Путин встретился с Александром Дроновым. Во время встречи обсуждались важнейшие направления региональной политики, а также участие Новгородской области в реализации задач специальной военной операции (СВО) и развитие радиоэлектронных технологий в регионе.

Важными отраслями Новгородской области являются промышленность и сельское хозяйство. Промышленный сектор включает в себя машиностроение, деревообработку, производство строительных материалов. Сельское хозяйство в регионе характеризуется высоким уровнем хлебопроизводства, а также развитым животноводством.

Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке. В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017 года, где первоначально возглавлял Межрегиональную дирекцию по дорожному строительству в Центральном регионе России, входящую в структуру Федерального дорожного агентства (ФДА).

С июня по декабрь 2017 года он занимал пост заместителя губернатора, а затем с 1 января 2018 года по 14 января 2020 года был заместителем председателя правительства Новгородской области.

Ранее стало известно, что участник СВО Дмитрий Водолацкий стал заместителем врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря.

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