Врио главы Дона Слюсарь назначил участника СВО Водолацкого своим заместителем

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине Дмитрия Водолацкого своим заместителем. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Слюсарь отметил, что Водолацкий будет отвечать за вопросы территориальной обороны, а также за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами.

Дмитрий Водолацкий родился в Азове. Он успешно окончил академию ФСБ, а также дипломатическую академию Министерства иностранных дел (МИД) России. Водолацкий имеет богатый опыт работы, включая службу в армии и деятельность в коммерческих и государственных структурах, а также в муниципальных органах власти.

Ранее в команде Слюсаря произошли другие изменения. 26 февраля он назначил Артема Карцева своим заместителем. Он займется координацией работы представительства региона при правительстве РФ.

Напомним, Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2024 года. На этой должности он заменил Василия Голубева.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал пропажу генерала Сергея Суровикина.