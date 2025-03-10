Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества

Игорь Чайка, который ранее возглавлял общественный совет Россотрудничества, теперь стал заместителем главы этого ведомства. Указ по этому поводу появился на официальном портале правовой информации.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, по которому Чайка становится заместителем руководителя Россотрудничества.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — указано в документе.

Бизнесмен Чайка на протяжении четырех лет возглавлял общественный совет при этом же ведомстве. На его счету ряд различных гуманитарных программ по поддержке соотечественников за рубежом, он последовательно занимался поддержкой русского языка и культуры за пределами России.

Ранее сообщалось, что Путин выступил на коллегии МВД и заявил о приоритетах в работе с нелегальной миграцией в стране. Он заявил о необходимости своевременного пресечения всех каналов, по которым поток незаконных мигрантов поступает в страну. Также должна быть выработана общая государственная концепция в сфере миграционной политики, на первое место в ней должна выйти безопасность общества и граждан, а также сохранение культурной идентичности россиян.