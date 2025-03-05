Путин высказался о нелегальной миграции на заседании коллегии МВД

Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии Министерства внутренних дел и предложил направления по дальнейшей деятельности правоохранителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Лидер РФ потребовал, что все каналы по нелегальной миграции вовремя пресекались. Правоохранителям необходимо использовать для контроля мигрантов самые передовые механизмы. Общая государственная концепция в сфере миграционной политики должна быть принята еще в этом году, ее надо выработать как можно быстрее. На первое место в такой политике должна выйти безопасность общества и граждан, а также сохранение культурной идентичности россиян. К переезду надо привлекать тех людей, которые разделяют общие ценности, принятые в России.

Правоохранителям также стоит как можно эффективнее противостоять преступности, в том числе киберугрозам, терроризму, а также коррупции. В борьбе с этим нельзя допускать никакой расхлябанности. Путин отметил, что преступления по ряд направлений сокращаются. Так удалось снизить число правонарушений среди подростков, уменьшить уличную преступность, сократить число рецидивов.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении нового главы Новгородской области. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Дронов, который ранее был вице-губернатора в этом же регионе.