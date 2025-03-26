Путин прибыл в Национальный центр «Россия» для открытия съезда детей и молодежи

Президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия», где ему предстоит открыть съезд «Движение первых». Об этом сообщило РИА Новости.

Российский лидер посетил Национальный центр «Россия», который действует на площадке «Экспоцентра». Там ему предстоит открыть съезд детей и молодежи, который устраивает общественно-государственная организация «Движение первых». После открытия мероприятия Путин проведет заседание наблюдательного совета этого движения, где глава государства поднимет вопросы, касающиеся сферы детского и молодежного воспитания.

Ранее сообщалось, что Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. Писатель Прилепин задал ему вопрос, касающийся ротации военнослужащих в зоне спецоперации. Российский лидер ответил, что этой темой занимаются и Министерство обороны вырабатывает возможные решения об обновлении личного состава на передовой.