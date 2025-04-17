Путин назначил Мезенцева полпредом президента РФ в Конституционном суде

Дмитрий Мезенцев, который ранее работал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, был назначен на пост полномочного представителя главы РФ в Конституционном суде. Указ об этом появился на сайте официальных правовых актов.

Мезенцев с 2024 года занимал пост генерального секретаря Союзного государства. Теперь он получил новое назначение.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ датирован 17 апреля, он вступает в силу в момент его подписания президентом.

Ранее сообщалось, что в состав Конституционного суда в России вошел бывший руководитель Министерства юстиции. Александр Коновалов был назначен на должность судьи. По имеющимся данным, экс-министр заработал хорошую репутацию. Коллеги считают его квалифицированным специалистом. Кроме того, отмечают его хорошие человеческие качества, в частности, порядочность.