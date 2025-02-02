Путин назвал неприглашение России на мероприятия в Освенциме «позором»

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство в связи с неприглашением России на мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, передает ТАСС.

В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства подчеркнул, что такой шаг по отношению к России является позором.

«Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», — отметил Путин.

Президент РФ, комментируя такое отношение, считает, что организаторам памятного мероприятия нужно было поступить «тоньше». Он отметил, что можно было бы позвать родственников жертв той трагедии и выразить соболезнования.

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим представляет собой комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, который функционировал с 1940 по 1945 годы в гау Верхняя Силезия (Польша).

27 января 1945 года лагерь был освобожден советскими войсками. ООН установила эту дату как Международный День памяти жертв Холокоста.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области в годовщину блокады Ленинграда.