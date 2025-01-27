Монумент «Рубежный камень» расположен в Кировского районе области — на Невском пятачке (левый берег Невы) напротив Невской Дубровки. В годы Великой отечественной войны советские солдаты удерживали эту территорию во время битвы с нацистами за Ленинград. Памятник является символом героизма и мужества солдат Красной армии.

В ходе своего визита Путин отметил значимость этого памятного места для россиян и подчеркнул необходимость заботы о ветеранах и их наследии.

Стоит отметить, что отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович, был в составе дивизии, обороняющей Невский Пятачок. На этом участке фронта он был тяжело ранен в ногу, но боевой товарищ спас его и отправил в полевой госпиталь.

Глава государства также напомнил о трагической блокаде Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Российский лидер сравнил эти события с холокостом советских граждан.

«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителе», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что эти страшные события унесли жизни более миллиона советских граждан, напомнив о необходимости не допускать подобные события и бороться против нацистских режимов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества журналиста Александра Мартемьянова, погибшего в зоне проведения спецоперации.