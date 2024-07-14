Байден экстренно позвонил Трампу после покушения на него

Глава Белого дома Джо Байден провел телефонную беседу со свои соперником на предстоящих выборах, экс-президентом США Дональдом Трампом, на которого накануне было совершено покушение. Об этом сообщили в пресс-службе американской администрации.

Ранее стало известно о покушении на миллиардера Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Политик прервал речь после того, как прозвучали звуки стрельбы. Он прислонил руку к уху и сел на трибуну, после этого политика окружили телохранители. Через несколько минут на трансляции можно было увидеть, как Трампа с окровавленным правым ухом под руки уводит охрана.

«Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом», – заявил представитель Белого дома.

О чем говорили Трамп и Байден информации не приводится.

Напомним, New York Post назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Также стало известно, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было тщательно спланировано.