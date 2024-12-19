Путин ответил на вопрос о возможности предоставления убежища Зеленскому

Владимир Путин заявил, что Россия может предоставить политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он попросит. Однако президент РФ усомнился, что оно понадобится лидеру киевского режима.

Путин усомнился, что Зеленскому потребовалось бы убежище именно в России, однако гипотетически государство никому не отказывает в политическом укрытии.

«Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает», — ответил в ходе прямой линии президент России.

Владимир Владимирович выразил уверенность, что его украинского коллегу возьмут под крыло люди, «интересы которых он обслуживает сегодня». Вполне вероятно, что Зеленский уедет именно в страны Запада, а не пойдет с просьбами о защите к РФ.

Ранее сообщалось, что Россия три раза могла помириться с Украиной. Однако Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, что Киев сам отказывается от переговоров и всех иностранных предложений по урегулированию конфликта.