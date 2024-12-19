Разные страны выдвигали предложения по урегулированию конфликта на Украине и выносили свои идеи по перемирию. Как минимум трижды Россия это поддерживала, однако отказал

Мирные инициативы по украинскому вопросу выдвигали такие страны как Турция, Бразилия, Китай, ЮАР и Венгрия — одна из немногих в ЕС, кто идет против жесткого антироссийского давления союза и США. Например, премьер-министр Виктор Орбан предлагал сделать первые шаги к миру: прекратить огонь на Рождество и обменяться пленными. Как уточнил Владимир Путин на прямой линии, Россия собиралась обдумать это.

«Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода», — ответил Путин.

Как напомнил президент, от перемирия также трижды отказывался сам Киев. Зеленский прямо говорил, что никаких переговоров вести не будет.

Путин поблагодарил неравнодушные страны за искреннюю попытку поиска решения в ситуации с Украиной.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского готовиться к заключению мира с Россией.