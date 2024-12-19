Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря

Российский президент Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Глава государства, отвечая на вопросы журналистов и военных корреспондентов из зала, высказался о развитии новых территорий России.

По словам Путина, вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, будет построена кольцевая дорога, аналогичная трассе «Таврида» в Крыму. Российский президент сообщил, что часть кольцевой дороги уже построена — она построена от Ростовской области до Мариуполя.

Путин также заявил, что на территории Донбасса и Новороссии восстановлено уже 21 тыс. объектов. Глава государства подчеркнул, что власти на этом останавливаться не будут. Отдельно президент подчеркнул, что вся дорожная сеть в новых регионах страны будет восстанавливаться. Путин добавил, что дороги там будут соответствовать российским нормативам.

Ранее Владимир Путин заявил об обязательном освобождении Курской области от ВСУ.