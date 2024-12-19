Путин заявил, что Курская область обязательно будет освобождена

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы на объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ России.

К главе государства обратилась жительница региона, которая вынуждена жить в пункте временного размещения из-за атаки ВСУ. Женщина задала вопрос о том, когда Курская область будет освобождена от врага. Владимир Путин в ответ на это заявил, что российская территория непременно будет освобождена, однако дату этого он не звал.

«Военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там сейчас нет», — сказал Путин.

Российский президент сообщил, что власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области. Также Путин заявил, что администрация Курской области под руководством врио губернатора региона Александра Хинштейна будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильем и другие проблемы.

Отдельно Путин высказался о статусе российских военных, которые сейчас продолжают выполнять задачи в Курской области. Президент удивился, что их не признают участниками спецоперации, и отметил, что эту ситуацию будут исправлять.

Глава государства отметил, что военнослужащим в Курской области обязаны обеспечить все выплаты как участникам спецоперации.

Ранее Владимир Путин прокомментировал повышение цен на продукты в России.